МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером, в то время как инвесторы оценивают доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире

По состоянию на 18.55 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16%, до 61,37 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 58,49 доллара за баррель.

Стоимость нефти поднималась с начала месяца, прибавив более чем 10%. Оптимизм трейдеров был связан с надеждами на сделку ОПЕК+, где с февраля ряд стран дополнительно сокращает добычу, и позитивными ожиданиями по вакцинации от коронавируса и восстановлению экономики.

При этом в четверг инвесторы решили зафиксировать прибыль. Кроме того, их оптимизм немного угас после того, как МЭА и ОПЕК ухудшили свои ожидания по спросу на сырье.

Согласно докладу, ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 5,8 миллиона баррелей в сутки. МЭА также ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и теперь ждет роста на 5,4 миллиона баррелей в сутки, а в первом квартале текущего года ждет его падения на 1 миллион баррелей в сутки.