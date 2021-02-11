МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Норильский никель" получил требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира из-за аварии на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 миллиона рублей, следует из сообщения металлургической компании. "Норникель" планирует построить в Норильске завод СПГ

"Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края направило в АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания", входит в группу компаний "Норильский никель") требование о добровольном возмещении вреда, причиненного объектам животного мира, связанного с разливом дизельного топлива из хранилища №5 ТЭЦ-3 г. Норильска, в размере 494 миллиона рублей (около 7 миллионов долларов США по текущему обменному курсу)", — говорится в сообщении.

Расчет ущерба, говорится в сообщении, произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, охотничьих ресурсов, а также в целом среде обитания объектов животного мира.

"Правительство Красноярского края предлагает компании возместить данный ущерб в течение 30 дней со дня получения настоящего требования либо принять меры по восстановлению окружающей среды в рамках причиненного вреда объектам животного мира", — говорится в сообщении. "Норникель": экологические уроки усвоены

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Арбитражный суд Красноярского края в начале февраля принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.