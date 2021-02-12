МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Банк России повысил прогноз средней цены нефти Urals на 2021 год

По состоянию на 19.42 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85% — до 62,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,75%, до 59,26 доллара за баррель.

С начала февраля цены на нефть практически непрерывно поднимались вплоть до среды, 10 февраля. В четверг котировки снизились, в пятницу снижение продолжилось, но к вечеру цены все же вышли "в плюс".

По мнению аналитиков, оптимизм может быть связан с общими настроениями на рынке. "Основываясь на фундаментальном анализе, трудно представить аргументы в пользу дальнейшего роста цен, хотя мы наблюдаем оптимизм на финансовых рынках в целом", — полагает старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Главным фактором роста в текущем месяце стали действия ОПЕК+ и надежды на рост спроса на сырье. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживали прогнозы по спросу на нефть.