Цена нефти Brent достигла годового максимума
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.42 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85% — до 62,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,75%, до 59,26 доллара за баррель.
С начала февраля цены на нефть практически непрерывно поднимались вплоть до среды, 10 февраля. В четверг котировки снизились, в пятницу снижение продолжилось, но к вечеру цены все же вышли "в плюс".
По мнению аналитиков, оптимизм может быть связан с общими настроениями на рынке. "Основываясь на фундаментальном анализе, трудно представить аргументы в пользу дальнейшего роста цен, хотя мы наблюдаем оптимизм на финансовых рынках в целом", — полагает старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), чье мнение приводит агентство Блумберг.
Главным фактором роста в текущем месяце стали действия ОПЕК+ и надежды на рост спроса на сырье. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживали прогнозы по спросу на нефть.
https://1prime.ru/energy/20210212/833034184.html