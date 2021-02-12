МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Для создания цифровой платформы обработки данных российской нефтегазовой отрасли нет никаких препятствий и ограничений, заявил вице-президент нефтесервисной компании Schlumberger в России и странах Центральной Азии Артем Карапетов. Банк России повысил прогноз средней цены нефти Urals на 2021 год

Ранее о необходимости создания нефтегазовой цифровой платформы заявлял замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. По мнению замминистра, платформа решала бы проблему обмена отраслевыми данными между компаниями, необходимого для развития исследований трудноизвлекаемых запасов.

"Я не вижу никаких ограничений, которые существовали бы на нашем рынке, чтобы подобного рода решения сделать и имплементировать", — сказал Карапетов, отвечая на вопрос о перспективах создания платформы, в ходе онлайн-семинара Центра энергетики московской школы управления "Сколково".

Карапетов отметил, что технологии обеспечения безопасности информации и коммерческие модели внедрения платформы, которые бы удовлетворяли как нефтегазовый государственный сектор, так и сервисные компании, уже известны. "Единственное, что нам требуется — это воля и желание нашего государства", — подчеркнул он.

Платформа была бы полезна и с точки зрения эталонных или референсных архитектурных моделей для различных областей нефтегаза и нефтехимии, отметила руководитель комитета по стандартам Союза ИТ-директоров России Марина Аншина.

По мнению профессора аналитики данных школы управления "Сколково" Михаила Недяка, на базе платформы можно анализировать данные о промышленных инцидентах. "Несвоевременное информирование о подобных инцидентах приводит к серьезным последствиям", — указывает он.

С другой стороны, отмечает Недяк, когда речь идет о данных клиентов, связанных с бизнесом, особенно B2B, компании еще долго будут десегрегировать информацию, потому что "существует коммерческая тайна, и компании не хотят ей делиться". Цена нефти Brent достигла годового максимума

Аншина считает, что остро стоит и вопрос информационной безопасности — существуют как открытые, так и закрытые отрасли, но "если разумно построить платформу, то можно было бы безопасно раскрывать большую часть информации".

В свою очередь замминистра энергетики Сорокин отмечал и определенные законодательные препятствия на пути к созданию платформы, например пробелы в регулировании хранения и использования промышленных данных, отсутствие единых стандартов предоставления данных и недостаток их верификации.

Тем временем, зарубежные аналоги цифровых платформ промышленных данных уже существуют — это и Национальный банк данных NDR в Великобритании и Diskod в Норвегии. Аншина отмечает,что работу по моделированию с помощью цифровых платформ уже ведут и мировые компании, у которых можно было бы позаимствовать определенные технические решения. Опыт создания подобных платформ уже имеется и в России на региональном уровне, отмечает Карапетов, приводя в пример Ямал и Удмуртию.