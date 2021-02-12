МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился в пятницу вечером до 2,2-2,4%, в то время как инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы баланса спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов. Цены на медь достигли максимума с 2012 года

По состоянию на 21.09 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,4% — до 62,6 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,2%, до 59,52 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость нефти марки Brent превысила 62 доллара за баррель впервые с 24 января 2020 года. В целом цены на сырье растут уже весь февраль, за исключением четверга, когда они скорректировались. Теперь, когда инвесторы зафиксировали прибыль, оптимизм вернулся на рынок.

Главным фактором роста в текущем месяце стали действия ОПЕК+ и надежды на рост спроса на сырье. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь, ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживали прогнозы по спросу на нефть.

Тем временем компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 12 февраля, поднялось на семь, до 306 агрегатов. Впрочем, на настроения инвесторов это сообщение не повлияло.