МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цена на нефть в 2021 году в среднем будет находиться в диапазоне 45-60 долларов за баррель, сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак.

"Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов (за баррель — ред.)", — ответил Новак на вопрос о цене на нефть в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".Он добавил, что низкая волатильность на нефтяном рынке в последние месяцы означает, что рынок сбалансирован, и сегодняшние цены отвечают ситуации на рынке.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ НЕФТИ

Нефтяной рынок сейчас сбалансирован, и текущая цена нефти отвечает ситуации на нем, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Власти оценили возможность реализации "Северного потока 2"

"Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован, и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке", — сказал Новак в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Вице-премьер также добавил, что средняя цена нефти в 2021 году может быть в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов за баррель.

Сейчас нефть марки Brent торгуется в районе 62 долларов за баррель.

ПАДЕНИЕ ЗА ГОД

Рынок нефти частично восстановился после кризиса пандемии COVID-19, а падение спроса на нефть к концу 2020 года составило 8-9%, сообщил вице-премьер Александр Новак. Сотни тысяч – не предел. Зачем Илон Маск разгоняет биткоин

"Если говорить о нефти, например, мы видели падение примерно на 20-25% спроса, в результате ограничительных мер, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению ковида, к концу года рынок восстановился и его падение составило примерно 8-9%",- отметил он.

По мнению вице-премьера, восстановление нефтяного рынка нельзя назвать полным. "Восстановление частично произошло, но еще не до конца – с того самого глубокого падения рынка, которое мы наблюдали в период апрель-май месяц",- указал он.