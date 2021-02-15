МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Северный поток 2" является мостом для сохранения российско-немецких отношений, называть эту связь односторонне зависимой неверно, считает генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. Трубоукладчик "Северного потока 2" возобновил работу в водах Дании

"Мы считаем, что это очень полезный проект. Полезный не только с экономической точки зрения… Он очень полезен и с политической точки зрения, потому что у нас есть достаточно, к сожалению, проблем между Евросоюзом и Российской Федерацией. Этот проект является именно тем мостом, который поможет сохранить эти отношения, и всегда хорошо иметь взаимозависимость. Всегда американцы нам говорят, что мы односторонне зависим от России — это совершенно не так. Это очень позитивная экономическая взаимозависимость, которая позволяет сохранить эти отношения", — отметил Хармс в интервью на телеканале "Россия".

Генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики подчеркнул, что попытки вмешательства в реализацию "Северного потока-2" негативно сказываются на инвестиционном климате ФРГ.

"К тому же я всегда немножко удивляюсь тому, что этот проект излишне политизирован. Это проект, который строят частные компании на свой страх и риск. Они получили все необходимые национальные европейские разрешения. В этом проекте нет ни одного цента денег европейских налогоплательщиков, поэтому дайте компаниям на свой страх и риск это сделать. Все попытки вмешательства нарушают очень важный принцип — принцип инвестиционной гарантии. Это очень плохо для нашего инвестиционного климата", — сказал Хармс.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что ФРГ, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, участвуют в обсуждениях "Северного потока 2" с американской стороной. Власти оценили возможность реализации "Северного потока 2"

По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. В числе обсуждаемых вариантов — опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку 2" в случае нарушений Россией прав человека или международного права.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

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