МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс рубля повышается и против доллара, и против евро, отыгрывая внешний позитив.

Очередное обновление рынком нефти максимумов с января прошлого года помогает рублю обновлять новые высоты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск снижается на 42 копейки, до 73,30 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 88,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар опускался до 73,13 рубля — минимума с 14 января, евро — до 88,8 рубля, минимума с 14 декабря прошлого года.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Курс российской валюты в понедельник повышается, отыгрывая внешний позитив, несмотря на то, что фондовые торги в США сегодня проводиться не будут. Фондовые фьючерсы при этом растут, отыгрывая общий аппетит к риску.

С начала года в США отмечается рост фондовых рынков, в результате которого основные биржевые индексы многократно обновили исторические максимумы. Инвесторы надеются, что пакет стимулов, предложенный новым президентом США Джо Байденом на сумму 1,9 триллиона долларов, поможет улучшить состояние американской экономики, а вакцинация — снизить смертность от COVID-19.

При этом стоимость барреля сорта Brent прибавляет 1,3%, достигая 63,25 доллара, оказывая поддержку рублю. А ранее в понедельник эта цена обновила максимумы с января прошлого года, поднявшись до 63,76 доллара.

Росту стоимости нефти способствует ряд новостей, вызывающих опасения за предложение сырья. Из-за экстремально холодной погоды в Техасе добыча сланцевой нефти там, по некоторым оценкам, может быть снижена на несколько сотен тысяч баррелей в день, также сообщается об отказе оборудования на нескольких перерабатывающих заводах. Это крупнейший регион добычи сланцевой нефти в США. Так, в ноябре там в среднем добывалось 4,65 миллиона баррелей нефти в сутки.

"Развивающиеся" валюты сегодня в большинстве своем демонстрируют восходящую динамику", — также отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю на 0,8-1,1%. Рублевая цена нефти колеблется на уровне 4,5 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Основным фактором, поддерживающим высокий спрос на рисковые активы, остаются ожидания скорого решения проблемы пандемии коронавируса, подкрепленные устойчивым снижением скорости распространения коронавируса в мире, а также массовой вакцинацией, считает Бабин. Это должно привести к быстрому восстановлению глобальной экономики, добавляет он.

"Кроме благоприятной обстановки на глобальных площадках, поддержку рублю оказало ужесточение риторики Банка России по итогам пятничного заседания… В итоге российская валюта подходит к сильным сопротивлениям, которые находятся в области 72,6–73,1 рубля за доллар и 88,38–88,8 рубля за евро. При возобновлении активного роста глобальных рынков и нефти эти технические препятствия будут проверены на прочность, и рубль попытается пробить полугодовые вершины", — также оценивает он.

Обозначенное накануне ужесточение риторики ЦБ РФ для рубля – позитивный фактор поддержки, добавляет Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Краткосрочный негатив возможен лишь из-за действий нерезидентов в случае их желания сократить позиции в ОФЗ в свете возможного повышения ставки уже в ближайшие кварталы. Сегодня внешний позитив и рост нефти, видимо, заставят уйти курс доллара к 73 рублям или ниже", — заключает он.