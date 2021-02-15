КИЕВ, 15 фев — ПРАЙМ. Производители электроэнергии и тепла на Украине обратились к премьер-министру страны с просьбой запретить импорт электроэнергии, в том числе из России и Белоруссии, говорится в открытом письме Украинской энергетической ассоциации главе правительства Денису Шмыгалю. Украина заключила миллиардные контракты с ОАЭ

Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России.

В понедельник глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не откажется от импорта электроэнергии из РФ до конца отопительного сезона.

"Просим безотлагательно провести антикризисный штаб с участием премьер-министра Украины… для принятия безотлагательного решения по следующим вопросом… Запретить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках ОЭС (объединенной энергетической системы – ред.) Украины", — говорится в письме, обнародованном на сайте ассоциации.

В письме сообщается, что с 11 февраля объем импорта вырос до 1800 МВт.ч, что привело к обвалу индикативной цены на электроэнергию и ограничению конкуренции.

Генерирующие компании также просят отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии или поднять верхний лимит ограничений.

Кроме того, производители электроэнергии сообщили, что без должного реагирования властей есть риски для генерирующих компаний, что может поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону 2021-2022 года.

Украина в апреле 2020 года приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Валерий Тарасюк в мае заявлял, что Украина должна восстановить его после пандемии.

При этом исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в конце января отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.

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