МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером, в то время как инвесторы продолжают оценивать сообщения о снижении добычи сланцевой нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49%, до 63,36 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,5%, до 60,36 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают следить за новостями из США, где из-за экстремально холодной погоды в Техасе возникли проблемы с добычей сланцевой нефти. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на подсчеты трейдеров и руководителей компаний сообщило, что добыча нефти в Пермском бассейне (Permian Basin) в США снизилась на 1 миллион баррелей в сутки на фоне падения температуры в регионе до минимума за 30 лет.

Инвесторы также обратили внимание на новости с Ближнего Востока. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, воюющая в Йемене, заявила, что перехватила заряженный взрывчаткой беспилотник, выпущенный группировкой хуситов. Эскалация конфликта может вызвать перебои с поставками нефти и из этого района мира.

Кроме того, на мировых рынках по-прежнему преобладает оптимизм. связанный с ожиданиями по восстановлению мировой экономики в свете проведения вакцинации населения в ряде стран по всему миру.

"Мы не видим какого-либо удивительного фактора, который бы остановил такое ралли, по крайней мере на данный момент", — отметила исполнительный директор Crystol Energy Кэрол Нахл (Carole Nakhle), чье мнение приводит газета The Wall Street Journal.