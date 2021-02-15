МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Средние цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы на неделе с 8 по 15 февраля выросли, при этом самую существенную динамику показала стоимость бензина марки Аи-98 — он подорожал сразу на 22 копейки, до 55,56 рубля за литр, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

По состоянию на понедельник средневзвешенная цена на бензин марки Аи-92 выросла в столице на 12 копеек, до 44,51 рубля за литр, Аи-95 — на 11 копеек, до 49,08 рубля. Дизельное топливо подорожало на 12 копеек, до 48,72 рубля.

Цены на бензины Аи-92 и Аи-95 при этом выросли в шести сетях АЗС из десяти: это сети заправок "Татнефти", "Газпром нефти", "Лукойла", "НефтьМагистраль", "Глобал" (бренд "ЕКА"), "Шелл Нефть". Бензин Аи-98 подорожал на четырех сетях АЗС — "Газпром нефти", "Лукойла", "Глобал" (бренд "ЕКА"), "Шелл Нефть". Цены на дизельное топливо выросли на сетях заправок "Татнефти", "Газпром нефти", "Лукойла", НефтьМагистраль", "Глобал" (бренд "ЕКА").

На предыдущей неделе средние цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы росли на 9-12 копеек. Цены на бензин в столице растут уже два месяца темпами примерно на 5-10 копеек каждую неделю.