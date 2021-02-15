МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Потребление газа в России при реализации программы газификации на 100% вырастет на 18,6 миллиарда кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"При стопроцентной реализации именно с точки зрения этапа газификации… дополнительно потребление газа составит 18,6 миллиарда кубометров", — сказал Миллер, выступая на совещании по газификации под руководством председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Кроме того, он отметил, что затраты на возведение внутрипоселковых газопроводов и создание "последней мили" (на ГРО и технологическое присоединение) могут значительно сократиться.

"Цифра, которая на сегодняшний день фигурирует в целом, по всем программам, суммарно, которая требуется на внутрипоселковые, уличные сети, на "последнюю милю"… — 354 миллиарда рублей", — напомнил Миллер.

"При введении единого оператора, эта сумма 354 миллиарда рублей… может быть уменьшена на 30%", — добавил он. Новак призвал ускорить газификацию регионов

Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.

В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома.

"Газпром" оценивал стоимость программы газификации России до 2030 года в 2 триллиона рублей, а на 2021-2025 годы — в 900 миллиардов рублей, из которых инвестиции компании составят 526 миллиардов.

Работа по определению источников финансирования этой программы продолжается, при этом стоит задача организовать финансирование без привлечения средств граждан.

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