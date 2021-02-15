БЕРЛИН, 15 янв — ПРАЙМ. Министерства иностранных дел и энергетики Германии не комментируют сообщения о консультациях в рамках Евросоюза о возможном "стратегическом пакете" по урегулированию разногласий среди стран Запада по проекту "Северный поток 2". ФРГ назвала "Северный поток 2" мостом для российско-немецких отношений

Ранее журнал Spiegel сообщил, что ФРГ, а также эксперты в области трансатлантических отношений, такие как экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, участвуют в обсуждениях "Северного потока 2" с американской стороной.

По сведениям издания, ведутся дискуссии по поводу "своего рода стратегического пакета", который мог бы удовлетворить американцев. В числе обсуждаемых вариантов — опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку 2" в случае нарушений Россией прав человека или международного права. Укладку "Северного потока - 2" в Дании завершат в апреле

"Любые возможные переговоры и консультации мы ведем непублично и не комментируем их. Это значит, что я не могу это (проведение переговоров о "пакете" мер) ни подтвердить, ни опровергнуть. Я просто не комментирую какие-либо переговоры", — заявила РИА Новости представительница Минэнерго Беате Барон.

В министерстве иностранных дел в ответ на запрос РИА Новости отослали к интервью немецкому телеканалу N-TV главы МИД Хайко Мааса, в котором он заявлял, что Берлин планирует вести переговоры с Вашингтоном после начала работы новой администрации Джо Байдена.

Маас тогда подчеркивал, что ожидает от новой администрации готовности к переговорам, несмотря на то, что позиции демократов и республиканцев к "Северному потоку 2" схожи. Маас пояснил, что с администрацией Байдена можно будет вести переговоры, тогда как от администрации Трампа Берлин новости по проекту узнавал из СМИ.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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