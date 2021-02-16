МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Добыча нефти в США рухнула на миллион баррелей в день из-за сильных холодов в штате Техас. По той же причине там закрываются нефтеперерабатывающие заводы. О значительном дефиците нефти и росте цен на сырье говорить рано, однако в краткосрочной перспективе такой вариант возможен. И это не может не сказаться на ценах. Цены на нефть достигли новых максимумов на фоне похолодания в Техасе

В Пермском нефтегазоносном бассейне, который является центром сланцевой индустрии США температура упала до минус 18 градусов, что стало рекордным показателем с 1989 года. Такие погодные условия привели к поломкам оборудования на нескольких перерабатывающих заводах, нарушениям работы дорожного транспорта и отключению электроэнергии, сообщает Bloomberg.

В результате в штате Техас добыча нефти сократилась на 1 миллион баррелей в день, что составляет примерно 25% всего объема добываемого сырья (4,3 миллиона баррелей в сутки). В целом объем остановленных мощностей составляет более 3 миллионов баррелей в сутки – это примерно 30% от производства в США.

Свой нефтеперерабатывающий завод в Бомонте уже закрыла компания Exxon Mobil Corp. Временно приостановлена работа НПЗ компании Motiva в техасском Порт-Артуре. Total SE в том же регионе закрыла ключевую нефтеперерабатывающую установку.

Холода привели к резкому увеличению спроса на топливо внутри страны. В результате нефть WTI подорожала на 2%, до 60,6 доллара за баррель. Это рекордный уровень для экспортного сорта американской нефти с января прошлого года.

Впрочем, опрошенные "Прайм" эксперты не ждут серьезных ценных изменений на нефтяном рынке. Остановка добычи и переработки нефти является краткосрочным явлением. Морозы начнут отступать уже на днях, поэтому перестанут влиять на котировки.

ДЕФИЦИТА НЕТ

Даже о временном дефиците нефти на рынке речи быть не может. Снижение производства в каком-либо регионе мира компенсируется наличием коммерческих и стратегических запасов, которые не снижаются стремительно, так как спрос в текущем году будет на 4-5% ниже докризисного уровня, поясняет управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артём Лютик. Цены на нефть не демонстрируют общей динамики

По прогнозам ОПЕК и МЭА, глобальный спрос на рынке нефти в 2021 году составит 94-95 миллионов баррелей в день против 100 миллионов баррелей в докризисном 2019 году.

Главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова тоже не считает, что из-за холодов в США произойдет серьезный срыв поставок американской нефти.

"Это скорее временная ситуация. Впрочем, если рассуждать теоретически, заменить американские поставки есть чем", — говорит она.

Общий экспорт нефти США – около 3,2 млн баррелей в день. Основными покупателями американской нефти являются Китай и Индия. Заместить поставки могут Саудовская Аравия или Россия, отмечает Крылова. ​

На внутреннем рынке США о поиске альтернативы американкой нефти тоже говорить рано. Если морозы не продержатся долго, то США вполне смогут покрыть спрос на энергоносители, закупая их из других регионов, добавляет аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

НО ЦЕНЫ МОГУТ ПОДСКОЧИТЬ

Вместе с тем, изменение добычи на 1 миллион баррелей в ту или другую сторону способно существенно повлиять на цены. Как известно из предыдущего опыта, такое сокращение со стороны Саудовской Аравии привело к росту цен на нефть с 55 до 60 долларов за баррель, а наращивание добычи Ливией на 1,2 миллиона баррелей в сутки серьезно усугубило ситуацию осенью прошлого года, понизив котировки "черного золота" на 4%.

"Таким образом, действительно стоит говорить о некотором краткосрочном дефиците нефтепродуктов в ближайшее время, что может подтолкнуть цену на энергоносители вверх. Однако с отступлением холодов добыча в США восстановится, и цена на нефть скорректируется", — считает Маслов.

Конечно, если непогода в Техасе продержится еще пару дней, цена на нефть может подскочить в моменте до 65 долларов за баррель или выше. При этом с учетом всех факторов до конца месяца диапазон по бенчмарку Brent — 60-65 долларов за баррель, прогнозируют аналитики.

В ближайшем полугодии Крылова ждет возврата нефти Brent к фундаментально обоснованному уровню — в 50-55 долларов за баррель. Это связано с реализацией рисков роста предложения за счет активизации сланцевиков США, изменения квот странами ОПЕК+, отмены добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией.

"К тому же исчерпает себя эйфория от стимулов США, а торможение масштабной вакцинной кампании ограничит ожидания по восстановлению мировой экономики и спроса на энергоносители", — добавляет аналитик Промсвязьбанка.

Стабильность котировок в ближайшее время будет зависеть от уровня спроса на фоне темпов восстановления глобальной экономики и от действий ОПЕК по квотам. Скорее всего, цены будут находиться в диапазоне 57-60 долларов за баррель, считает Лютик.

В среднем по году нефтяные котировки составят 52-56 долларов за баррель, заключил он.