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Добыча нефти в США резко упала из-за холодов
Энергетика
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Добыча нефти в США упала более чем на 2 миллиона баррелей в день из-за аномальных для региона холодов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на подсчеты трейдеров и руководителей... ПРАЙМ, 16.02.2021
добыча нефти, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в США упала более чем на 2 миллиона баррелей в день из-за аномальных для региона холодов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на подсчеты трейдеров и руководителей компаний.
"Добыча нефти в США упала более чем на 2 миллиона баррелей в день", — пишет агентство. В понедельник агентство сообщало о падении добычи на 1 миллиона баррелей в сутки.
В сообщении уточняется, что самое сильное падение объемов добычи нефти произошло в Пермском бассейне (Permian Basin), а также на месторождениях Eagle Ford и Anadarko.
Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности в штате Техас, приостановить работу. Агентство Блумберг в ночь на вторник сообщило о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil. А французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас.