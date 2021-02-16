МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в США упала более чем на 2 миллиона баррелей в день из-за аномальных для региона холодов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на подсчеты трейдеров и руководителей компаний.

"Добыча нефти в США упала более чем на 2 миллиона баррелей в день", — пишет агентство. В понедельник агентство сообщало о падении добычи на 1 миллиона баррелей в сутки.

В сообщении уточняется, что самое сильное падение объемов добычи нефти произошло в Пермском бассейне (Permian Basin), а также на месторождениях Eagle Ford и Anadarko.

Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности в штате Техас, приостановить работу. Агентство Блумберг в ночь на вторник сообщило о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil. А французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас.