МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал рост цен на ряд нефтепродуктов в обрабатывающих отраслях России в январе по сравнению с декабрем, в частности цены производителей на бензин в отчетном месяце выросли на 8,5%, говорится в материалах ведомства. Эксперты предсказали будущее цен на нефть из-за падения добычи в США

"Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: битумы нефтяные строительные – на 31,8%,… битумы нефтяные кровельные – на 19,4%, мазут топочный – на 13,2%, парафины нефтяные – на 12,6%, кокс и полукокс из каменного угля – на 10%, услуги по производству нефтепродуктов – на 8,9%, бензин автомобильный – на 8,5%", — сообщает Росстат.

Также ведомство отмечает, что в январе к декабрю в добыче полезных ископаемых цены на нефть при поставках на внутренний рынок увеличились на 14%, на сжиженный природный газ — на 22,5%, газовый конденсат — на 16,5%.

В начале февраля Росстат сообщал, что потребительские цены на бензин в январе выросли на 0,95% по сравнению с декабрем, а по сравнению с январем прошлого года — на 3,26%. Производство бензина в России, по данным ведомства, в январе составило 3,19 миллиона тонн, снизившись по сравнению декабрем на 2,9%, а по сравнению с январем 2020 года — на 6,6%.

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