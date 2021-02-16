МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Минэнерго считает возможным создание в России системы торговли квотами на выбросы парниковых газов СО2 по аналогии с европейской, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин на панельной дискуссии российско-немецкой конференции. Минэнерго разрабатывает стратегию развития водородной энергетики

Отвечая на вопрос о возможности создания в России системы торговли квотами на выбросы парниковых газов СО2 по аналогии с европейской, Сорокин сказал: "Ответ однозначный — да".

"Мы сейчас рассматриваем пилотный проект по созданию площадки по регистрации и обмену квотами, торговле, соответственно, выбросами на Сахалине, это первый эксперимент, и сейчас идет проработка этого вопроса", — добавил замминистра.

В январе правительство утвердило дорожную карту по созданию механизма сокращения выбросов парниковых газов и переходу к климатической нейтральности для Сахалина, по результатам которой в России планируется впервые создать систему торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона к 2025 году.

По мнению замглавы Минэнерго, при создании подобной торговой площадки необходимо действовать в кооперации с партнерами, поскольку подобный проект должен быть признаваем на международном уровне в целом, а не только на европейском.

При этом Сорокин отметил, что цель создания подобной системы не "торговля ради торговли, а создание инструмента, который позволил бы постепенно перейти на более чистый устой".

Замминистра также сообщил, что идет работа над выпуском зеленых сертификатов для производителей чистой энергии, на введение которых Минэнерго рассчитывает уже в этом году. Производители смогут использовать подобные сертификаты, чтобы "показать чистоту своей продукции".

Зеленые сертификаты подтверждают выработку и потребление низкоуглеродной электроэнергии. Предполагается, что сертификат будет выдаваться по факту производства электроэнергии на основе возобновляемых источников.

Их будет выдавать "Совет рынка" в добровольном порядке по заявлению собственника низкоуглеродного источника энергии.

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