МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость бензина в США может вырасти примерно на 10 центов за галлон (около 3,8 литра) в течение нескольких следующих дней из-за аномальных холодов в Техасе, сообщает телеканал CNBC.

"Ожидается, что "зимний шторм" в Техасе приведет к росту цен на бензин в США, примерно на 10 центов за галлон в течение следующих нескольких дней", — сообщает телеканал. В Москве за неделю резко выросла цена бензина Аи-98

Руководитель отдела энергетического анализа Службы информации о ценах на нефть Том Клоза (Tom Kloza), чьи слова приводит телеканал, сообщил, что около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей в США отключены из-за аномальных холодов. При этом, по его словам, нефтеперерабатывающая отрасль до холодов и без того работала только на 80%, от своей общей мощности в 18 миллионов баррелей.

В тоже время, Клоза считает, что бензина в США достаточно, поэтому перебои будут иметь временное влияние на цены на бензин.

Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности в штате Техас, приостановить работу. Агентство Блумберг в ночь на вторник сообщило о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil.

А французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас.

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