МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Добычу нефти в РФ в рамках сделки ОПЕК+ пока не удалось увеличилась из-за аномально холодной погоды, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Ожидаемого увеличения добычи нефти в России в феврале пока не удалось добиться, некоторые месторождения вынуждены ограничивать… поставки из-за аномально холодной погоды", — пишет агентство.

За первые 15 дней февраля средняя добыча нефти и конденсата в РФ составила 1,38 миллиона тонн в день, сообщили источники агентства. Такой объем примерно равен 10,115 миллиона баррелей в сутки, что на 44 тысячи баррелей меньше январского уровня, сообщило агентство.

Согласно январским договоренностям, Россия в феврале может увеличить добычу на 65 тысяч баррелей в сутки и на столько же в марте в рамках сделки ОПЕК+. Базой отсчета для сокращений для всех взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Кроме России добычу может увеличить Казахстан, в то время как Саудовская Аравия и ряд других стран, напротив, должны дополнительно снизить добычу.