МОСКВА, 16 фев ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов", — говорится в сообщении. ЕС устанавливает новые цели по снижению выбросов CO2 новыми автомобилями

Как отмечается, проект направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих при осуществлении на территории РФ хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.

Как сообщал директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии МЭР РФ Петр Бобылев, проект включает в себя профильный глоссарий — впервые вводятся такие термины, как, например, углеродные единицы или климатические проекты. Также он заменит добровольную климатическую отчетность на обязательную — без этого шага Евросоюз не верифицирует российские климатические проекты.

Президент Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

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