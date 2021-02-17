МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером на фоне сохранения оптимизма вокруг баланса спроса и предложения на рынке в свете сокращения добычи этого сырья в Техасе (США) из-за холодов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38%, до 63,59 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на WTI увеличивается на 0,07%, до 60,09 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость нефти марки Brent впервые с 22 января 2020 года поднялась выше 64 долларов за баррель. При этом стоимость нефти этой марки растет уже четвертую торговую сессию подряд, а в целом за февраль торги закрылись снижением лишь один раз. С начала февраля нефть марки Brent подорожала на 14,5%.

В последние дни росту цен на нефть способствовали сообщения о сокращении добычи нефти в Техасе из-за аномальных для региона холодов. Как пишет агентство Блумберг, добыча нефти в США в целом рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 миллионов баррелей нефти в сутки.

"Сокращение добычи значительное, оно может продолжаться несколько дней, если не недель", — отметил брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Блумберг.