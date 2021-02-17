КИЕВ, 17 фев — ПРАЙМ. Импорт электроэнергии в торговую зону объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в январе составил 1,3% от общего электропотребления, сообщила пресс-служба компании "Украэнерго".

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами энергосообщества, что позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России. Украина заключила миллиардные контракты с ОАЭ

"Суммарный импорт электроэнергии в Украине в январе 2021 составлял 268,3 миллиона кВт/ч, что в 5,2 раза больше общего объема экспорта, который за тот же период составил 51,9 миллион кВт/ч", — говорится в сообщении.

Такое соотношение объясняется, прежде всего, резким уменьшением объемов экспорта по сравнению с прошлым месяцем с торговой зоны "остров Бурштынской ТЭС" в 4,1 раза (51,9 миллиона кВт/ч против 214,9 кВт/ч), прекращением экспорта в Польшу, а также восстановлением импорта в ОЭС Украины с 3 января.

Уточняется, что последний раз импорт превышал экспорт в ноябре 2019 года. Россия запретила ввоз из Украины ряда железнодорожной продукции

"При этом объем импорта, что поступал в торговую зону "ОЭС Украины" в январе 2021 года составлял 67,3% от суммарного импорта в Украину, но по сравнению с общим потреблением составил лишь 1,3% (брутто, с учетом технологических потерь в сетях)", — отметили в компании.

По сравнению с декабрем 2020 года общий импорт электроэнергии в Украину увеличился в 2,1 раза с 128,8 до 268,3 миллиона кВт/ч.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта наоборот уменьшились в 2,1 раза (560,7 миллиона кВт/ч).

В январе 2021 года экспорт электроэнергии по сравнению с декабрем 2020 года уменьшился в 6,4 раза с 329,4 миллиона кВт/ч в 51,9 миллиона кВт/ч и в 13,4 раза меньше, чем в января 2020 года (697,2 миллиона кВт/ч). Экспорт осуществлялся только с торговой зоны "остров Бурштынской ТЭС".

Также в январе 2021 года полностью отсутствует экспорт электроэнергии в Польшу из-за необходимости работы всех блоков Добротворской ТЭС в ОЭС Украины.

Наибольшую долю в общем экспорте имеет Венгрия — 63%.

В понедельник глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не откажется от импорта электроэнергии из РФ до конца отопительного сезона.

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко позднее заявил, что Украина против импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии, но вынуждена была к этому прибегнуть из-за возникшего дефицита в энергосистеме на фоне холодов.

Украина в апреле 2020 года приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Валерий Тарасюк в мае заявлял, что Украина должна восстановить его после пандемии.

При этом исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в конце января отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.

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