АФИНЫ, 17 фев — ПРАЙМ. Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа, заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт.

"Я знаю, что президент (Джо) Байден намерен еще больше углубить стратегические отношения между США и Грецией. У нас есть несколько основ нашего сотрудничества в области энергетики", — сказал он в ходе форума "Афинские энергетические диалоги". Его высказывания опубликовала пресс-служба посольства. Берлин призвал выставить США счет за задержку "Северного потока 2"

"Мы много раз говорили о том, насколько важной стала роль Греции как движущей силы энергетической безопасности и энергетической диверсификации в Юго-Восточной Европе. Я думаю, очень важно, что даже в этот год пандемии крупные инфраструктурные проекты, такие как трубопровод TAP (Трансадриатический газопровод), трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией, продвигаются вперед. И они меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа, так что это все меры, которые мы будем продолжать поддерживать", — отетил Пайетт.

По его словам, Вашингтон вернулся в Парижское соглашение по климату и видит "фантастические перспективы" для более глубокого сотрудничества между Грецией и США в области возобновляемых источников энергии.

Посол заявил также, что новый министр энергетики США ясно дала понять, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку экспорту СПГ.

"Я очень горжусь тем фактом, что Соединенные Штаты стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию. Новые инфраструктуры, о которых я говорил, такие как трубопровод TAP, такие как FSRU (плавучая установка регазификации в Александруполисе), важны, потому что они повышают энергетическую устойчивость и диверсификацию энергии", — сказал он.

Пайетт заявил, что США поддерживают амбициозную цель премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса по отказу от производства бурого угля к 2028 году.

"Единственный способ добиться этого — использовать газ в качестве промежуточного топлива, и мы приветствуем тот факт, что большая часть этого газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру. Таким образом, мы рассматриваем СПГ как важнейшее промежуточное топливо", — сказал Пайетт.

По его мнению, СПГ будет иметь большое значение в ближайшие несколько десятилетий, и в то же время будет наращиваться сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.

Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу "Северный поток 2" не изменилась.

"Президент Байден ясно дал понять, что "Северный поток 2" — плохая сделка. Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций и потому что это идет вразрез с заявленными самим Европейским Союзом целями в области энергетики и безопасности", — сказал Пайетт.

Пайетт заявил, что он "лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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