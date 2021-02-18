МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту, поддержала котировки статистика из США о снижении запасов и добычи нефти в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.24 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34%, до 64,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 61,37 доллара за баррель. До публикации статистики нефть дешевела на 0,6-0,9%. Еврокомиссия резко повысила прогноз цены на Brent

Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 12 февраля снизились на 7,3 миллиона баррелей, или на 1,5%, и достигли 461,8 миллионов баррелей. Эксперты ожидали снижения только на 2,4 миллиона баррелей.

Статистика по запасам нефтепродуктов также оказалась лучше ожиданий. Так, запасы бензина за период выросли слабее прогноза — на 0,7 миллиона баррелей вместо ожидаемого увеличения на 1,4 миллиона.

Запасы дистиллятов опустились на 3,4 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 1,6 миллиона баррелей.

Добыча нефти в стране за неделю по 12 февраля, сообщило также минэнерго, опустилась до 10,8 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 11 миллионов баррелей.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,9 миллиона баррелей в сутки.

Несколько поддерживает нефтяные котировки и ослабление доллара. Американская валюта дешевеет после выхода негативной статистики по рынкам труда и недвижимости в США.

Более дешевый доллар делает сырьевые товары более доступными при их покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,3%.

Читайте также:

Brent пытается закрепиться выше 65 долларов за баррель