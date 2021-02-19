2021-02-19T08:44:47+03:00
2021-02-19T08:44:47+03:00
2021-02-19T08:44:47+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210219/833078643.html
Добыча нефти в Техасе начала восстанавливаться
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Добыча нефти в США, приостановленная на фоне резкого похолодания, начала постепенно восстанавливаться, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Marathon Oil, Devon... ПРАЙМ, 19.02.2021
торги, добыча нефти, техас, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83243/84/832438413.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438413.jpg
https://1prime.ru/images/83243/84/832438412.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438412.jpg
https://1prime.ru/images/83243/84/832438400.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83243/84/832438400.jpg
https://1prime.ru/banks/20210218/833072505.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в США, приостановленная на фоне резкого похолодания, начала постепенно восстанавливаться, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Marathon Oil, Devon Energy и Verdun Oil начали использовать мощности от местных сетей или генерирующих компаний для возобновления добычи на месторождении Eagle Ford, которая была остановлена морозами", — пишет агентство.
Источники добавили, что компании начали работу по возобновлению производства поздно вечером в среду. Агентство также сообщает, что несмотря на то что сложно сказать о конкретных сроках полного восстановления добычи, некоторые трейдеры выразили надежду, что большая её часть вернется в течение нескольких дней, когда температура в регионе повысится и возобновится электроснабжение.
Добыча нефти в США из-за аномально холодной погоды рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса — крупнейшем нефтяном месторождении Америки — добыча упала на 65%. Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас, приостановить работу.