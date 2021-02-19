МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Документ подписан в пятницу в Москве министром транспорта РФ Виталием Савельевым и министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменко. Правительство России в конце января одобрило проект этого соглашения, президент Белоруссии Александр Лукашенко — 16 февраля.

Документ предусматривает возможность перевалки предприятиями Белоруссии 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 миллиона в 2021 году, 3,2 миллиона в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Белоруссия сократила экспорт продовольствия в Россию на 2,6%

"Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 миллиона тонн. По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 миллиона тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал — около 2 миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами", — сказал Савельев.

Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay — если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Эти минимально гарантированные объемы, согласно документу, стороны согласовывают на очередной год не позднее ноября предыдущего года. На 2021 год согласован объем в 2 миллиона тонн.

Как заявил Авраменко, уже планируется заключение контрактов с белорусскими экспортерами. "Я рад, что нам удалось договориться, соответственно планируется подписание соответствующих коммерческих контрактов. В первую очередь, это наши экспортеры, которые экспортируют нефтепродукты. Соглашение даст существенный толчок и даст дополнительные возможности по открытию альтернативного маршрута по доставке нефтепродуктов", — сказал Авраменко, добавив, что речь идёт о "Белорусской нефтяной компании", "Новой нефтяной компании", "Мозырском нефтеперерабатывающем заводе" и предприятии "Нафтан". "Делят прибыль на троих". Почему дорожают отечественные продукты

Стороны также подписали межправительственное соглашение о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности. Оно позволит сформировать унифицированный механизм взаимодействия между государствами, обеспечивающий своевременное выявление, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозках пассажиров и грузов в международном сообщении, а также каботажных автоперевозках грузов.