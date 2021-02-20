МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России не ожидает дальнейшего роста цен на нефть на среднесрочном горизонте, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"Цены на нефть выросли на фоне восстановления мировой экономической активности, однако их дальнейшего повышения на среднесрочном горизонте не ожидается", — сказано в материалах. Банк России рассказал, когда может повысить ключевую ставку

Наблюдаемая динамика рынка нефти позволила Банку России повысить траекторию цен на нефть в 2021-2022 годах с 45 до 50 долларов за баррель. Вместе с тем в условиях высокой неопределенности ЦБ сохраняет консервативность среднесрочного прогноза цен на нефть.

"Значительный рост цен приведет к росту добычи в США и прочих странах вне ОПЕК+, а также увеличит вероятность ускоренного ослабления квот странами – участниками сделки. Исходя из этих факторов, предполагается стабилизация цен на нефть около 50 долларов США за баррель до конца прогнозного горизонта (2023 год – ред.)", — указал регулятор.