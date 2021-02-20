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2021
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Банк России дал прогноз по росту цен на нефть
Энергетика
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Банк России не ожидает дальнейшего роста цен на нефть на среднесрочном горизонте, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. "Цены на нефть выросли на фоне... ПРАЙМ, 20.02.2021
банк россии, прогноз, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России не ожидает дальнейшего роста цен на нефть на среднесрочном горизонте, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
"Цены на нефть выросли на фоне восстановления мировой экономической активности, однако их дальнейшего повышения на среднесрочном горизонте не ожидается", — сказано в материалах.
Наблюдаемая динамика рынка нефти позволила Банку России повысить траекторию цен на нефть в 2021-2022 годах с 45 до 50 долларов за баррель. Вместе с тем в условиях высокой неопределенности ЦБ сохраняет консервативность среднесрочного прогноза цен на нефть.
"Значительный рост цен приведет к росту добычи в США и прочих странах вне ОПЕК+, а также увеличит вероятность ускоренного ослабления квот странами – участниками сделки. Исходя из этих факторов, предполагается стабилизация цен на нефть около 50 долларов США за баррель до конца прогнозного горизонта (2023 год – ред.)", — указал регулятор.