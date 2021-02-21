МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть растут с ноября и в моменте даже преодолевали барьер в 65 долларов за баррель марки Brent, который многими экспертами назывался как верхний для 2021 года. На фоне этих рекордов и резкого падения добычи в США из-за холодов все чаще слышны предположения, что нефтяное подорожание продолжится, и котировки барреля могут вернуться на уровень 2013 года — то есть выше 100 долларов. Своими прогнозами с "Российской газетой" поделились несколько экспертов. Аномальные холода стали причиной падения добычи нефти и газа в США

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин отметил, что "аномальная погода в США и в Сибири может создать дисбаланс на глобальном рынке нефти. Добыча нефти в США рухнула на 3,5 миллионов баррелей в сутки из-за заморозков, остановивших работу скважин и прервавших логистические цепочки. В России, по данным Bloomberg, добыча нефти в первой половине февраля была 10,115 миллионов баррелей в сутки, что на 44 тысячи баррелей в сутки ниже уровня января, падение связано с холодами в Сибири".

В совокупности с сокращением ОПЕК+, которое сейчас составляет около 7 миллионов баррелей в сутки, и дополнительным снижением производства Саудовской Аравией на 1,425 миллионов баррелей, в феврале с рынка было убрано 12 миллионов баррелей в сутки. То есть суммарно общемировое производство сейчас составляет около 88 миллионов баррелей ежедневно, а спрос на нефть — более 91 миллиона баррелей в сутки, что означает дефицит в 3 миллиона баррелей.

Наметкин сказал, что в такой ситуации рост цен вполне ожидаем. Однако этот дефицит создан искусственно, не считая, конечно, проблемы с климатом в США. Основные хранилища нефти в мире по-прежнему заполнены выше нормы, хотя запасы в них постепенно снижаются. Эксперт напомнил, что именно из-за переполненности хранилищ весной 2020 года произошел обвал нефтяных котировок. Поэтому реального дефицита предложения на рынке нефти нет, и ожидать резкого рывка вверх стоимости барреля не стоит, хотя некоторый дальнейший рост возможен. Цены на нефть перешли к росту на данных о снижении запасов в США

Есть и обратная точка зрения, что рынок слишком оптимистично воспринимает новости о восстановлении спроса на нефть в Китае и Индии, выдавая только ожидаемую победу над пандемией за свершившийся факт. Доказательством этого служит и то, что потребление нефти по-прежнему остается ниже докризисного уровня на 8-9%. Поэтому рост нефтяных цен в последние 4 месяца не подкреплен фундаментальными факторами, и в любой момент котировки могут сильно просесть.

Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева отметила, что "краткосрочно рынок нефти перегрет, а дефицит поставок создан искусственно, поскольку Саудовская Аравия и прочие страны ОПЕК+ сокращают добычу при начавшем восстановление спросе". По ее мнению, в ближайшие месяцы ожидается цена примерно на уровне 50 долларов за баррель.

Она подчеркнула, что "низкие цены уже привели к сокращению инвестиций в отрасль, а начавшийся переход к "зеленой" энергетике в длительной перспективе вызовет еще большее снижение производства углеводородов. Со стороны же спроса, напротив, в среднесрочной перспективе ожидается рост потребления. Причем значительное увеличение придется на счет именно перехода к "зеленой" энергетике, так как весь этот процесс потребует колоссальной энергии. Это может привести к значительному дефициту на рынке энергоносителей и, соответственно, росту цен". "По некоторым оценкам, в разрезе 5 лет цены на нефть могут улететь до 150 долларов за баррель", — сказала Лукичева.

Тем не менее, пока что недостатка в добывающих мощностях в мире не наблюдается. Скорее, напротив: на сегодняшний день они даже избыточны. Страны ОПЕК и США могут очень быстро нарастить добычу, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Поэтому новый "суперцикл" для нефти — это очень маловероятный сценарий, который возможен только в случае сильного спроса. В условиях же замедления роста мирового ВВП, в том числе, из-за замедления роста населения и урбанизации при одновременном ужесточении экологических стандартов картина может быть прямо обратной, подвел итог эксперт.