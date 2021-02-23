МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко рассказал о двух условиях, при которых страна сможет отказаться от поставок электричества из России, сообщили РИА Новости. Украинские власти приняли постановление об индексации пенсий

Витренко отметил, что, во-первых, нужно отремонтировать инфраструктуру, так как значительная ее часть находится в нерабочем состоянии. Для этого, по его словам, нужны системные законодательные решения.

"Для того чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию — как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", — сообщил исполняющий обязанности.

Помимо этого, Витренко высказался о необходимости присоединения к европейской энергосистеме и выходе из энергетической системы России и Белоруссии.

"К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина в апреле 2020 года приостановила импорт российской и белорусской электроэнергии из-за пандемии коронавируса. Закупки в Белоруссии возобновились 3 января, а в феврале Украина начала импорт российской электроэнергии.

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