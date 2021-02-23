МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Противники проекта "Северный поток — 2" в Европе отмечают нерешительность Байдена в отношении строительства газопровода. Об этом сообщило издание Axios.

"Противники России опасаются, что Байден не хочет противостоять Ангеле Меркель и наносить значимый ущерб Германии", — говорится в публикации. США обещают следить за организациями, причастными к "Северному потоку 2"

В статье утверждается, что завершение "Северного потока — 2" станет "огромной геополитической победой России".

Трубопровод позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины. Сообщается, что проект готов более чем на 90%.

Согласно плану, прокладку должны завершить к лету.

Ранее США ввели санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна". Позднее судно, как и его владелец, компания "КВТ-рус", попали под действие закона "О защите европейской энергетической безопасности", принятого в США.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент Байден считает проект трубопровода "плохой сделкой".

Запуск газопровода сделает Европу "уязвимой для манипуляций" со стороны России, говорится в статье.

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