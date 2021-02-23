ВАРШАВА, 23 фев — ПРАЙМ. Морозная зима вызвала увеличение спроса на природный газ в Польше на 14%, сообщили РИА Новости в пресс-службе польской нефтегазовой компании PGNiG.

"Анализ данных оператора магистральных газопроводов Gaz-System указывает на рост внутреннего спроса на высокометановый газ в январе 2021 года по сравнению с предыдущими годами — на 14% (3,1 ТВтч) по сравнению с 2020 годом и на 8% (1,8 ТВтч) по сравнению с 2019 годом", — рассказали в PGNiG. Премьер Польши оценил значение "Северного потока 2"

В пресс-службе отметили, что исходя из текущего потребления газа в феврале текущего года, "можно ожидать сохранения тенденции роста в годовом исчислении и в этом месяце".

В нынешнем году PGNiG дважды зафиксировала рекорд поставок газового топлива своим клиентам.

18 января 2021 года компания поставила около 81 миллиона метров кубических (911 ГВтч) природного газа, тем самым побив предыдущий рекорд от 1 марта 2018 года, когда она поставила получателям около 78,8 миллиона кубометров (882 ГВт).

8 февраля PGNiG поставила получателям около 82 миллионов "кубов" газа (921 ГВтч), побив рекорд от 18 января 2021. В Польше определились с действиями по спору с "Газпромом"

В компании отмечают, что повышенный спрос на газ не вызвал дефицита этого топлива на польском рынке.

"Несмотря на высокий спрос на газовое топливо во время продолжающейся морозной погоды в январе и феврале этого года, поставки газа потребителям PGNiG были полностью обеспечены", — говорится в сообщении.

"Компания имеет соответствующее контрактное обеспечение, а также зарезервированные мощности передачи и, соответственно, высокие запасы в подземных хранилищах газа. При необходимости компания на постоянной основе резервирует дополнительные мощности передачи и осуществляет дополнительные закупки газа", — добавили в PGNiG.

По данным "Газпрома", за полтора месяца 2021 года экспорт газа в Польшу вырос на 63,7%. Польша в разы увеличила экспорт газа на Украину

По данным PGNiG, в 2020 году доля газа "Газпрома" в общем объеме импорта природного газа в Польшу осталась на уровне 60% и составила примерно 9 миллиардов "кубов" по сравнению с 8,95 миллиарда годом ранее.

Всего же PGNiG в 2020 году импортировала в Польшу около 14,79 миллиарда "кубов", что является очень похожим на 2019 год результатом.

Так называемый Ямальский контракт предусматривает поставки в Польшу около 10 миллиардов кубометров российского газа в год.

Страна при этом по условию "бери или плати" обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение действует до конца 2022 года.

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