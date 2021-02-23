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https://1prime.ru/energy/20210223/833100134.html
МИД: Турция готова содействовать поставкам туркменского газа в Европу
Энергетика
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Турция готова предпринять все от нее зависящее для начала поставок туркменского газа в Турцию и далее в Европу, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. "Мы готовы сделать... ПРАЙМ, 23.02.2021
газ, турция, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 23 фев — ПРАЙМ. Турция готова предпринять все от нее зависящее для начала поставок туркменского газа в Турцию и далее в Европу, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
"Мы готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы газ из Туркмении поступал в Турцию и далее в Европу", — заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с туркменским коллегой Рашидом Мередовым, который находится в Анкаре с визитом.
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