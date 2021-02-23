АНКАРА, 23 фев — ПРАЙМ. Турция готова предпринять все от нее зависящее для начала поставок туркменского газа в Турцию и далее в Европу, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. "Газпром" увеличил поставки газа в Турцию на 5,7%

"Мы готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы газ из Туркмении поступал в Турцию и далее в Европу", — заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с туркменским коллегой Рашидом Мередовым, который находится в Анкаре с визитом.

Читайте также:

Турция для россиян станет дороже на 15%