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https://1prime.ru/energy/20210223/833101121.html
СМИ: 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток - 2"
Энергетика
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Уже 18 европейских компаний вышли из проекта прокладки трубопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций США, сообщила газета "Взгляд" со ссылкой на доклад Госдепартамента... ПРАЙМ, 23.02.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Уже 18 европейских компаний вышли из проекта прокладки трубопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций США, сообщила газета "Взгляд" со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США.
Среди компаний, покинувших проект — немецкие концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate. 23 февраля стало известно об отказе страховщика Munich RE от дальнейшего обслуживания "Северного потока — 2".
Госдеп США ранее подверг санкциям судно-трубоукладчик "Фортуна", а также его владельца, компанию "КВТ-Рус".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
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