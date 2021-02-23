МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Уже 18 европейских компаний вышли из проекта прокладки трубопровода "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций США, сообщила газета "Взгляд" со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. Немецкая компания разорвала контракт с "Северным потоком 2"

Среди компаний, покинувших проект — немецкие концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate. 23 февраля стало известно об отказе страховщика Munich RE от дальнейшего обслуживания "Северного потока — 2".

Госдеп США ранее подверг санкциям судно-трубоукладчик "Фортуна", а также его владельца, компанию "КВТ-Рус".

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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