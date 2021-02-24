БЕРЛИН, 24 фев — ПРАЙМ. В МИД ФРГ заявили, что переговоров на уровне внешнеполитических ведомств с США по "Северному потоку 2" пока нет, в Берлине хотели бы этих консультаций. Польша потирает руки. Что заставит США уступить по "Северному потоку 2"

"Не могу пока сообщить о подобных переговорах. То, что мы хотели бы такие консультации и переговоры, об этом министр иностранных дел заявлял неоднократно", — заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Критическое отношение (к проекту "Северный поток 2" — ред.) со стороны США и американских политиков, которое разделяет не только президент, но и часть конгресса, нам известно. Я считаю, что американским друзьям известна позиция правительства ФРГ. Конечно, это тема, на которую мы говорим", — заявил, в свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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