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https://1prime.ru/energy/20210224/833109588.html
Берлин призывает США к переговорам по "Северному потоку - 2"
Энергетика
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В МИД ФРГ заявили, что переговоров на уровне внешнеполитических ведомств с США по "Северному потоку 2" пока нет, в Берлине хотели бы этих консультаций. "Не могу пока сообщить о... ПРАЙМ, 24.02.2021
северный поток - 2, сша, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 24 фев — ПРАЙМ. В МИД ФРГ заявили, что переговоров на уровне внешнеполитических ведомств с США по "Северному потоку 2" пока нет, в Берлине хотели бы этих консультаций.
"Не могу пока сообщить о подобных переговорах. То, что мы хотели бы такие консультации и переговоры, об этом министр иностранных дел заявлял неоднократно", — заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
"Критическое отношение (к проекту "Северный поток 2" — ред.) со стороны США и американских политиков, которое разделяет не только президент, но и часть конгресса, нам известно. Я считаю, что американским друзьям известна позиция правительства ФРГ. Конечно, это тема, на которую мы говорим", — заявил, в свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
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