МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост, а цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года после публикации данных американского минэнерго о добыче и запасах в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти Brent превысила $66 за баррель

По состоянию на 18.50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,68% — до 67,12 доллара, майских — на 2,45%, до 66,06 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27% — до 63,07 доллара за баррель.

Ранее минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 февраля, опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 миллиона баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 миллиона баррелей в сутки.

Данные по коммерческим запасам при этом оказались хуже ожиданий: рост показателя за отчетную неделю составил 1,3 миллиона баррелей, или 0,3%, до 463 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 5,4 миллиона баррелей.

Читайте также:

Импульс к росту в нефти Brent ослаб