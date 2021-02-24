МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен надеется на завершение строительства "Северного потока 2" и убежден в необходимости проекта.

"Начну с санкций. Поддержка проекта не является предметом санкций со стороны администрации США. Что касается будущих санкций, то я не буду спекулировать на эту тему", — сказал Мерен в ходе ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос о ситуации вокруг "Северного потока 2". Берлин прокомментировал отказ фирм от работы с "Северным потоком 2"

"Что касается завершения строительства инфраструктуры, обеспечивающей надежные и конкурентные поставки газа в Европу, то я надеюсь, я даже убежден, что инфраструктура будет не только введена в строй, а она очень необходима. Мы понимаем, что наша добыча в Европе снижается, нам все в больших объемах необходим импорт газа, иначе мы столкнемся с дефицитом поставок", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.

С немецкими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая. В настоящее время ведется укладка труб в водах Дании.

Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток "Северного потока 2" в датских водах планируется завершить до конца апреля.

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