КИЕВ, 24 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда обсудили дальнейшие шаги по противодействию реализации проекта "Северный поток 2", сообщила в среду вечером пресс-служба офиса Зеленского.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту "Северный поток 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество. Дуда согласился с Владимиром Зеленским в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода "Северный поток 2", — говорится в сообщении на сайте офиса президента. Берлин призвал США к переговорам по "Северному потоку - 2"

Также стороны обсудили ситуацию в Донбассе и реализацию совместных проектов по инфраструктуре. В частности, строительство и ремонт дорог, модернизацию пунктов пропуска.

По случаю 30-летия Независимости Украины Зеленский пригласил Дуду посетить Киев и принять участие в саммите "Крымской платформы".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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