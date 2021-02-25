МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Bank of America ожидает подорожания нефти в связи с восстановлением спроса после пандемии коронавируса. Рост цен на нефть прогнозируют также крупнейшие инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. В компании SOCAR Trading считают, что цена нефть может подскочить до 100 долларов за баррель уже в следующем году. Нефтяное ралли вопреки всему

НА ДЕСЯТЬ БОЛЬШЕ

Цена эталонного сорта Brent достигнет 70 долларов за баррель во втором квартале 2021 года, что на 10 долларов за баррель больше в сравнении с предыдущим прогнозом, говорится в последнем "Глобальном исследовании" Bank of America. При этом средняя цена Brent в этом году составит 60 долларов за баррель, а американского сорта WTI – 57 долларов за баррель.

Мягкая монетарная политика в экономически развитых странах, ограниченное предложение из-за соглашения ОПЕК+, а также последствия морозов в Техасе являются основными причинами подорожания нефти, считают эксперты инвестиционного банка.

Кроме того, в Bank of America полагают, что "сильные морозы в Техасе на прошлой неделе приведут к сокращению мировых запасов на 50 млн баррелей, и это окажет поддержку нефтяным котировкам".

По мнению экспертов Bank of America, добровольное сокращение добычи – свыше установленной квоты – Саудовской Аравии в феврале и марте, соблюдение странами ОПЕК+ договоренности об ограничении добычи также будут способствовать подорожанию нефти.

Одновременно с этим существуют риски снижения цен, основным из которых является увеличение добычи нефти в Иране после снятия санкций США. По мнению экспертов Bank of America, если санкции будут сняты, то Иран способен довести добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки в течение короткого времени.

ВСЕ ДЕЛО В ДЕФИЦИТЕ

Другой инвестиционный банк Morgan Stanley также ожидает подорожания Brent до 70 долларов за баррель, но в третьем квартале. Однако подорожание до этого уровня будет кратковременным.

"Звезды сошлись на нефтяном рынке быстрее даже, чем ожидалось", — говорится в докладе Morgan Stanley, который был опубликован в понедельник. Нефтяной "сюрприз" из США заставит рынки волноваться

Аналитики банка особо подчеркивают, что для подорожания нефти появились отчетливые признаки: количество новых случаев заболевания коронавирусом по всему миру быстро сокращается, показатель мобильности населения достиг дна и начал расти. Кроме того, в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), загрузка НПЗ уже достигла уровня, который существовал до пандемии коронавируса.

Согласно последнего прогноза Morgan Stanley, средняя цена Brent во втором квартале пересмотрена с 55 до 65 долларов за баррель, а в четвертом квартале – с 60 до 65 долларов за баррель.

На нефтяном рынке образовался дефицит предложения больше, чем предполагали консенсус-прогнозы, уверены эксперты банка. Они ожидают, что к концу года мировой спрос вырастет на 4 млн баррелей в сутки, запасы сократятся, а свободные добывающие мощности значительно уменьшатся.

В воскресенье Goldman Sachs также пересмотрел свой прогноз в сторону повышения на 10 долларов за баррель. Эксперты банка ожидают повышения цен Brent до 75 долларов за баррель в третьем квартале 2020 года на фоне восстановления баланса спроса и предложения, снижения запасов и хеджирования рисков инфляции.

На прошлой неделе Goldman Sachs сообщил об образовавшемся в конце 2020 года дефиците предложения нефти в объеме 2,3 млн баррелей в сутки. Ожидается, что дефицит в первом квартале 2021 года сократится до 900 тысяч баррелей в сутки, но ликвидирован не будет.

Кроме того, программа стимулирования американской экономики в размере 1,9 трлн может увеличить спрос на нефть в США на 200 тысяч баррелей в сутки.

Инвестиционный банк прогнозирует к августу этого года восстановление спроса на нефть до 100 млн баррелей в сутки – уровня, существовавшего до пандемии коронавируса.

НЕФТЬ СНОВА ПО 100

На этом фоне появляются еще более оптимистичные ценовые прогнозы. Так, в дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики (ГНКАР) SOCAR Trading уверены: нефтяники не способны увеличить предложение, чтобы обеспечить быстро растущий спрос на энергоносители. Чем грозит России резкое подорожание нефти

Один из высших руководителей компании Хайал Ахмадзада заявил, что избыток запасов нефти, образовавшийся в 2020 года из-за падения спроса во время пандемии коронавируса, будет полностью ликвидирован уже к лету. SOCAR Trading уже распродала все накопленные в прошлом году запасы – около 15 млн баррелей.

SOCAR Trading помимо перечисленных называет еще две причины подорожания нефти: рост цен на трубную продукцию и дорогие кредиты для нефтяников, без которых невозможно осваивать новые месторождения.

По мнению топ-менеджера SOCAR Trading, даже если Саудовская Аравия и Техас восстановят добычу в прежнем объеме, остаются опасения, что через 12 месяцев на рынке возникнет значительный дефицит нефти.

"Я не удивлюсь, если летом или до конца года мы увидим 80, а через 18-24 месяца – 100 долларов за баррель", — сказал Ахмадзада во время интервью в Баку.