Новые обстоятельства. Кто толкает нефть к $100 за баррель
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Bank of America ожидает подорожания нефти в связи с восстановлением спроса после пандемии коронавируса. Рост цен на нефть прогнозируют также крупнейшие инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. В компании SOCAR Trading считают, что цена нефть может подскочить до 100 долларов за баррель уже в следующем году.
Нефтяное ралли вопреки всему
НА ДЕСЯТЬ БОЛЬШЕ
Цена эталонного сорта Brent достигнет 70 долларов за баррель во втором квартале 2021 года, что на 10 долларов за баррель больше в сравнении с предыдущим прогнозом, говорится в последнем "Глобальном исследовании" Bank of America. При этом средняя цена Brent в этом году составит 60 долларов за баррель, а американского сорта WTI – 57 долларов за баррель.
Мягкая монетарная политика в экономически развитых странах, ограниченное предложение из-за соглашения ОПЕК+, а также последствия морозов в Техасе являются основными причинами подорожания нефти, считают эксперты инвестиционного банка.
Кроме того, в Bank of America полагают, что "сильные морозы в Техасе на прошлой неделе приведут к сокращению мировых запасов на 50 млн баррелей, и это окажет поддержку нефтяным котировкам".
По мнению экспертов Bank of America, добровольное сокращение добычи – свыше установленной квоты – Саудовской Аравии в феврале и марте, соблюдение странами ОПЕК+ договоренности об ограничении добычи также будут способствовать подорожанию нефти.
Одновременно с этим существуют риски снижения цен, основным из которых является увеличение добычи нефти в Иране после снятия санкций США. По мнению экспертов Bank of America, если санкции будут сняты, то Иран способен довести добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки в течение короткого времени.
ВСЕ ДЕЛО В ДЕФИЦИТЕ
Другой инвестиционный банк Morgan Stanley также ожидает подорожания Brent до 70 долларов за баррель, но в третьем квартале. Однако подорожание до этого уровня будет кратковременным.
"Звезды сошлись на нефтяном рынке быстрее даже, чем ожидалось", — говорится в докладе Morgan Stanley, который был опубликован в понедельник.
Аналитики банка особо подчеркивают, что для подорожания нефти появились отчетливые признаки: количество новых случаев заболевания коронавирусом по всему миру быстро сокращается, показатель мобильности населения достиг дна и начал расти. Кроме того, в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), загрузка НПЗ уже достигла уровня, который существовал до пандемии коронавируса.
Согласно последнего прогноза Morgan Stanley, средняя цена Brent во втором квартале пересмотрена с 55 до 65 долларов за баррель, а в четвертом квартале – с 60 до 65 долларов за баррель.
На нефтяном рынке образовался дефицит предложения больше, чем предполагали консенсус-прогнозы, уверены эксперты банка. Они ожидают, что к концу года мировой спрос вырастет на 4 млн баррелей в сутки, запасы сократятся, а свободные добывающие мощности значительно уменьшатся.
В воскресенье Goldman Sachs также пересмотрел свой прогноз в сторону повышения на 10 долларов за баррель. Эксперты банка ожидают повышения цен Brent до 75 долларов за баррель в третьем квартале 2020 года на фоне восстановления баланса спроса и предложения, снижения запасов и хеджирования рисков инфляции.
На прошлой неделе Goldman Sachs сообщил об образовавшемся в конце 2020 года дефиците предложения нефти в объеме 2,3 млн баррелей в сутки. Ожидается, что дефицит в первом квартале 2021 года сократится до 900 тысяч баррелей в сутки, но ликвидирован не будет.
Кроме того, программа стимулирования американской экономики в размере 1,9 трлн может увеличить спрос на нефть в США на 200 тысяч баррелей в сутки.
Инвестиционный банк прогнозирует к августу этого года восстановление спроса на нефть до 100 млн баррелей в сутки – уровня, существовавшего до пандемии коронавируса.
НЕФТЬ СНОВА ПО 100
На этом фоне появляются еще более оптимистичные ценовые прогнозы. Так, в дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики (ГНКАР) SOCAR Trading уверены: нефтяники не способны увеличить предложение, чтобы обеспечить быстро растущий спрос на энергоносители.
Один из высших руководителей компании Хайал Ахмадзада заявил, что избыток запасов нефти, образовавшийся в 2020 года из-за падения спроса во время пандемии коронавируса, будет полностью ликвидирован уже к лету. SOCAR Trading уже распродала все накопленные в прошлом году запасы – около 15 млн баррелей.
SOCAR Trading помимо перечисленных называет еще две причины подорожания нефти: рост цен на трубную продукцию и дорогие кредиты для нефтяников, без которых невозможно осваивать новые месторождения.
По мнению топ-менеджера SOCAR Trading, даже если Саудовская Аравия и Техас восстановят добычу в прежнем объеме, остаются опасения, что через 12 месяцев на рынке возникнет значительный дефицит нефти.
"Я не удивлюсь, если летом или до конца года мы увидим 80, а через 18-24 месяца – 100 долларов за баррель", — сказал Ахмадзада во время интервью в Баку.
https://1prime.ru/energy/20210225/833116525.html