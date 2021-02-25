МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к коррекционнному снижению после роста на протяжении трех торговых сессий, связанного с ожиданиями по балансу спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42% — до 65,9 доллара, апрельских — на 0,4%, до 66,77 доллара за баррель. За три дня роста котировок нефть Brent подорожала более чем на 6,5%. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,22% — до 63,08 доллара за баррель.

С начала недели стоимость нефти показывала рост, что главным образом поддерживалось улучшением ситуации по пандемии коронавируса, прогнозами восстановления спроса, холодами в США и надеждами на сделку ОПЕК+.

В среду нефтяные цены поддержала статистика из США. Согласно данным минэнерго страны, за неделю по 19 февраля добыча опустилась до минимума с августа 2020 года — до 9,7 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,8 миллиона баррелей. В результате цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года.

Несмотря на рост цен, буровая активность и добыча в США остаются низкими, отмечает аналитик Deutsche Bank Майкл Хсю (Michael Hsueh), которого цитирует газета Wall Street Journal. "Следующий этап восстановления нефтяного рынка лежит в руках ОПЕК+", — считает эксперт.