МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Объем экспорта сжиженного природного газа из России к 2040 году вырастет более чем на 200%, тогда как в Африке показатель увеличится на 193%, в США — на 188%, а на Ближнем Востоке только на 45%, говорится в ежегодном прогнозе англо-голландской Royal Dutch Shell по рынку СПГ (LNG Outlook 2021). Счет идет на дни. Почему Европа и Азия рискуют остаться без СПГ

Таким образом, Россия в прогнозируемом периоде продемонстрирует самый сильный рост экспорта сжиженного природного газа среди указанных регионов.

Однако в абсолютном выражении увеличение составит 65 миллионов тонн — с 32 миллионов тонн в 2020 году до 97 миллионов тонн в 2040 году.

Shell напоминает, что Россия является вторым по величине экспортером трубопроводного и сжиженного природного газа в мире.

В свою очередь, наибольший рост в абсолютном выражении продемонстрируют США, экспорт СПГ из страны увеличится на 94 миллиона тонн — с 50 миллионов в прошлом году до 144 миллионов к концу прогнозируемого периода.

Страны Африки увеличат экспорт СПГ на 83 миллиона тонн — с 43 миллионов до 126 миллионов соответственно.

При этом экспортеры с Ближнего Востока (включая Катар, Оман и ОАЭ), который является крупнейшим в мире регионом-поставщиком СПГ на международный рынок, нарастят поставки на 44 миллиона тонн — с 97 миллионов до 141 миллиона.

Австралия же, напротив, к концу прогнозируемого периода снизит объем экспорта СПГ на 4% — с 81 миллиона тонн до 78 миллионов.

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