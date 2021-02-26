МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Немецкий политолог Александр Рар считает, что Украина делает серьезную ошибку, реализуя политику противодействия российскому газопроводу "Северный поток — 2". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1". Nord Stream 2 уведомил партнеров о достаточности финансирования проекта

"Но я думаю, что такая страна, как Украина, делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Европейский союз привлекает Украину в свое энергетическое пространство", — пояснил он.

По словам Рара, Украина понимает, что новый президент США Джо Байден хочет договориться с Европой. "Американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина", — отметил политолог.

Как указал Рар, является проявлением близорукости попытка снова спровоцировать скандалы и конфликты с Россией, "чтобы на последних метрах уже остановить "Северный поток — 2" в союзе с Польшей, когда Америку эту ситуацию уже не поддерживает".

Политолог добавил, что в Евросоюзе хотят, чтобы Украина была надежным посредником при транзите российского газа в страны ЕС. Он при этом подчеркнул, что Европа также хочет, чтобы Киев выстроил при этом конструктивные контакты с Москвой.

Кроме того, Рар выразил уверенность, что российский газопровод будет достроен.

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