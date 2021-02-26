КАИР, 26 фев — ПРАЙМ. Доходы ливийской национальной нефтяной компании NOC в январе достигли рекордной суммы, превысив 1,4 миллиарда долларов, заявила компания.

"Доходы от продаж сырой нефти, газа, конденсата, нефтепродуктов и нефтехимикатов в январе 2021 года достигли рекордного уровня, составив 1 миллиард 409 миллионов 93 тысячи 619,13 долларов США", — говорится в размещенном в Facebook заявлении компании.

Эти средства направлены на счет NOC в Ливийском иностранном банке, уточнила компания. Индия ставит палки в колеса восстановлению спроса на нефть

При этом NOC напомнила, что "не получила причитающейся ей доли топлива за январь и февраль 2021 года и продолжает финансировать работу стратегических объектов страны за счет собственных договоренностей с банками". Компания "оставляет за собой право призвать к ответу официальные структуры, которые не выполнили своих обязательств" по снабжению.

В сентябре прошлого года командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии, которые были закрыты с января из-за военных действий. В октябре NOC объявила о возобновлении работы всех нефтяных полей и портов страны.

Спустя месяц агентство Блумберг сообщило, что добыча нефти в Ливии к ноябрю 2020 года превысила 1,1 миллиона баррелей в сутки. В результате страна приблизилась к показателям, зафиксированным до того, как военные действия в январе практически парализовали нефтяную промышленность.