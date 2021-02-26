БЕРЛИН, 26 фев — ПРАЙМ. Власти ФРГ находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу проекта "Северный поток 2", заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Мы, естественно, находимся с нашими партнерами — в этом случае с США, но также и другими — в постоянном контакте. Часто это доверительный обмен мнениями. Иногда мы не можем публично озвучивать то, что есть сообщить, особенно когда речь идет о политических контактах, где есть расхождения во мнениях", — заявила она на брифинге в пятницу. Немецкий политолог указал на ошибку Киева из-за "Северного потока – 2"

В связи с этим она не стала отвечать на уточняющие вопросы о содержании этих переговоров. В частности, на вопросы о том, что, согласно сообщениям СМИ, Германия предлагает США инвестиции в инфраструктуру индустрии сжиженного газа в обмен на уступки Вашингтона по газопроводу.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

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