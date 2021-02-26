МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в РФ за период с 15 по 24 февраля увеличилась на 8 копеек, до 46,91 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 3 копейки, до 49,12 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным службы, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 8 копеек — до 44,2 рубля, Аи-95 и Аи-98 подорожали на 7 копеек — до 47,86 и 54,48 рубля за литр соответственно.

Рост цен на бензин отмечен в 52 центрах субъектов РФ. В среднем по стране он подорожал за отчетный период на 0,2%, дизтопливо — на 0,1%. При этом более всего цена бензина выросла в Салехарде и Симферополе — на 0,6%. В Москве за прошедший период бензин стал дороже на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены не изменились.

Производство бензина в РФ за неделю с 15 по 21 февраля выросло на 6% по сравнению с предыдущей неделей — до 829,8 тысячи тонн, а дизтоплива — на 3,3%, до 1,57 миллиона тонн.