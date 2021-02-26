МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в феврале снизился на 0,3 процентного пункта в добыче полезных ископаемых и на 1 процентный пункт — в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в феврале 2021 года составил: в добыче полезных ископаемых – (-0,3%); в обрабатывающих производствах – (-1,0%)", — говорится в сообщении.

При этом экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 10% и удовлетворительной – 76% руководителей, обрабатывающих производствах соответственно – 11% и 74%.

В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на 2 процентных пункта, в обрабатывающих производствах на 4 процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 18% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 27%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев, в добыче полезных ископаемых на 11 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 20 процентных пунктов.