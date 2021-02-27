МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. С начала года "Роснефть" прекратила поставки в две крупнейшие польские компании: "Лотос" и "Орлен". Поскольку российская нефтяная компания являлась крупнейшим поставщиком нефти для польских нефтеперерабатывающих предприятий, такое решение приведет к убыткам для польской экономики, пишет Myśl Polska. Польша потирает руки. Что заставит США уступить по "Северному потоку 2"

Отмечается, что на политическом уровне Польша стремится к "диверсификации" поставок нефти, однако, с экономической точки зрения, российская нефть обеспечивала стране хороший доход, поскольку Польша находится на транзитном маршруте и её предприятия исторически адаптированы к использованию российской нефти. Более того, подчеркивает автор, российское сырье отличается наилучшей ценой.

Однако теперь российскую нефть в Польше заменяет саудовская, которая, согласно европейским данным, стоит гораздо дороже.