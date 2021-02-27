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https://1prime.ru/energy/20210227/833129500.html
Польше грозят серьезные убытки из-за прекращения поставок нефти из России
Энергетика
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С начала года "Роснефть" прекратила поставки в две крупнейшие польские компании: "Лотос" и "Орлен". Поскольку российская нефтяная компания являлась крупнейшим поставщиком нефти... ПРАЙМ, 27.02.2021
роснефть, россия, польша, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. С начала года "Роснефть" прекратила поставки в две крупнейшие польские компании: "Лотос" и "Орлен". Поскольку российская нефтяная компания являлась крупнейшим поставщиком нефти для польских нефтеперерабатывающих предприятий, такое решение приведет к убыткам для польской экономики, пишет Myśl Polska.
Отмечается, что на политическом уровне Польша стремится к "диверсификации" поставок нефти, однако, с экономической точки зрения, российская нефть обеспечивала стране хороший доход, поскольку Польша находится на транзитном маршруте и её предприятия исторически адаптированы к использованию российской нефти. Более того, подчеркивает автор, российское сырье отличается наилучшей ценой.
Однако теперь российскую нефть в Польше заменяет саудовская, которая, согласно европейским данным, стоит гораздо дороже.