МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на 500 "квадратах", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Произошел порыв трубопровода", — сказал собеседник агентства. Россиянам перечислили главные ошибки покупки автомобиля у дилеров

Он добавил, что в результате произошел разлив на площади около 500 квадратных метров, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке.