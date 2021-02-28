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На нефтяном месторождении на Ямале прорвало трубопровод
Энергетика
Новости
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Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на 500 "квадратах", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Произошел... ПРАЙМ, 28.02.2021
трубопровод, нефть, ямал, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на 500 "квадратах", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Произошел порыв трубопровода", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате произошел разлив на площади около 500 квадратных метров, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке.