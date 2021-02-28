МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Пострадавших после порыва трубопровода на Спорышевском месторождении в ЯНАО нет, лес и водоемы рядом с местом происшествия отсутствуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз".

Порыв трубопровода произошел на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, сообщили РИА Новости в экстренных службах ранее в воскресенье, добавив, что это повлекло разлив на 500 квадратных метрах, но в водоемы ничего не попало. Из-за аварии транспортировка продолжилась по резервной ветке. Инвесторы почуяли неладное. Что происходит на рынке акций США

"Оповещение об инциденте направлено соответствующим государственным органам, пострадавших нет. Земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента отсутствуют", — сообщили в пресс-службе компании.

В компании пояснили, что на внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошел выход обводненной скважинной жидкости, содержание воды в которой более 95%. На данный момент производят замену поврежденного фрагмента трубопровода, работы будут завершены до конца текущего дня.

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ("Газпромнефть-ННГ") — дочернее предприятие "Газпром нефти", которое занимается добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономным округах. Предприятие разрабатывает более 30 месторождений, в том числе и Спорышевское.