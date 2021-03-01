МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут весь понедельник, но уже чуть медленнее, чем днём, в то время как инвесторы оценивают возможные решения после заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Нефть Urals в феврале подорожала на 12%

По состоянию на 18.14 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,85%, до 64,97 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI поднималась на 0,72%, до 61,94 доллара за баррель. Днем эти цены росли примерно на 1,5%.

Внимание инвесторов сосредоточено на заседании ОПЕК+ 4 марта. Кроме того, накануне, 3 марта, пройдет встреча мониторингового комитета альянса. За прошедший месяц цены на нефть выросли примерно на 18%, в основном за счёт того, что Саудовская Аравия с некоторыми другими странами альянса решили сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

"Высокие цены на нефть, все более обнадеживающая ситуация со спросом, но все еще растущая вероятность увеличения добычи нефти в США в 2021 году должны дать ОПЕК+ уверенность в том, что они могут немного увеличить предложение", — полагает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson), чье мнение приводит агентство Блумберг.