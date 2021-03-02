МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ выполнили сделку о сокращении добычи нефти в январе на 103%, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса. Кремль рассказал о подготовке к встрече ОПЕК+

"Общий процент выполнений сделки в январе — 105% с учетом Мексики, а без нее — 103%", — сказал он, говоря об итогах заседания технического комитета экспертов ОПЕК+ во вторник.

Мексика является членом ОПЕК+ и сокращала добычу в мае-июне, но с июля страна не имеет формальных обязательств в рамках соглашения альянса.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.